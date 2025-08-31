社評：向英勇抗戰的台灣同胞致敬

中國人民抗日戰爭紀念館設有台灣專區。（中評社 盧誠輝攝） 中評社香港8月31日電（評論員 楊流昌）2025年9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這個銘刻民族記憶的特殊時刻，當我們回望那段烽火歲月，一組數字格外震撼：在日本殖民統治台灣的50年裡，無數台灣同胞為抗擊侵略者、捍衛國家主權慷慨赴死；從丘逢甲“拒倭守土”的悲壯血書，到台灣義勇隊跨越海峽的浴血奮戰；從李友邦將軍組建的“唯一正規軍編制台胞抗日武裝”，到台灣革命同盟會凝聚全島抗敵力量的呐喊……台灣同胞用鮮血與生命，寫下了與大陸同胞共赴國難、共禦外侮的壯麗史詩。今天，我們懷著無比崇敬的心情，向所有參與抗戰的台灣先烈與志士，致以最深切的緬懷與最崇高的敬意！



歷史不會忘記：台灣同胞的抗戰是全民族抗戰不可分割的篇章



台灣自古是中國領土不可分割的一部分，台灣同胞的命運始終與祖國緊密相連。1895年《馬關條約》將台灣割讓給日本後，日本殖民統治者對台灣施行殘酷的軍事鎮壓、文化奴化與經濟掠奪。但“台灣者，中國之台灣也”——從割台消息傳來的那一刻起，台灣同胞便以“寧戰死失台，絕不拱手讓台”的決絕，拉開了反抗侵略的序幕。

