聯想專家答中評：以智造推京津協同發展

聯想（天津）有限公司副總經理謝小可接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月31日電（記者 陳思遠）8月29日下午，參加2025年上海合作組織峰會的中外記者，在統一組織下走進聯想（天津）智慧創新服務產業園，探訪聯想未來中心，深入瞭解天津以人工智能賦能新型工業化的實踐成果。聯想（天津）有限公司副總經理謝小可、聯想集團全球供應鏈可持續發展管理專家王夢迪接受中評社採訪，詳解園區優勢與發展布局。



AI賦能工業，自動化生產亮眼，打造高效智能生產線。



走進聯想天津產業園生產區域，高自動化與AI賦能的場景隨處可見。據工作人員介紹，園區電腦主板生產線自動化率高達80%，每10秒就能下線一片主板，年產量可達170萬片；兩條智能筆記本電腦生產線自動化率也達到60%，集成物聯網、數字孿生、智能算法、邊緣計算、5G網絡等先進技術，在120米長的產線上即可完成電腦組裝、測試、包裝全流程作業，生產效率與智能化水平位居行業前列。



除了賦能自身生產，聯想的AI技術還在多領域落地應用。參訪現場，記者們看到AI技術已融入汽車、文旅、教育、醫療、物流等行業——助力汽車行業精準檢修噴漆瑕疵與輪胎毛刺，通過三維重建與實時渲染還原山西朔州應縣木塔風貌，依托智能攝像頭實現基礎教育課堂隨機點名，為醫療場景提供綜合診療方案參考，還能在物流環節完成自動化分揀運輸，全方位展現AI賦能新型工業化的無限可能。



零碳排引領綠色發展，建成ICT行業零碳標杆。



“從工廠設計到運營，‘零碳’理念貫穿始終。”王夢迪向中評社記者介紹，聯想天津智慧創新服務產業園作為聯想智能製造標杆項目，自啟動建設便聚焦綠色發展，圍繞9大減碳領域落地90個具體減碳場景。如今，園區內的光伏垃圾桶、光伏座椅、光伏噴泉等設施，將清潔能源利用融入日常，成為看得見的“減碳符號”。



針對“如何實現零碳排放量”的疑問，王夢迪解釋，零碳目標通過多維舉措協同達成。首先從工藝制程、物流運營等環節優化，減少源頭碳排放；其次採購綠色電力，推動能源結構綠色化轉型；最後對剩餘少量難以避免的碳排放，通過購買碳信用的方式進行抵消，最終實現全園區碳減排率超90%，達成零碳標準。

