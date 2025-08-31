我國授權納米專利總數達46.4萬件

圖為會議現場。（圖片來源：新華社／國家納米科學中心） 中評社北京8月31日電／據新華社報道，自2000年至2025年，全球授權納米專利總數超過107.8萬件，其中中國專利達46.4萬件，占比高達43%，穩居世界第一。中國科學院以2.34萬件專利位列全球專利權人榜首。預計至2025年底，全球納米市場規模將攀升至1.5萬億美元，2018年至2025年複合增長率超過17%。



8月30日，第十屆中國國際納米科學技術會議在京舉行，這是記者從會上瞭解到的信息。



中國科學院院士白春禮在開幕式上說，納米科技是推動綠色能源、生物醫學、信息技術等戰略領域突破，加速形成新質生產力的核心力量。我國已成為全球納米科技的重要貢獻者和前沿產業大國。人工智能的興起為納米領域帶來革命性機遇，正在深刻重塑其研究範式。未來，我們將進一步夯實基礎研究、強化應用導向、深化國際合作，持續發揮納米科技在全球創新發展中的關鍵作用。



第十屆中國國際納米科學技術會議由國家納米科學中心主辦，是2025中關村論壇系列活動暨北京國際學術交流季活動之一。本屆會議期間，來自全球的7位國際頂尖科學家作大會特邀報告，600多位知名學者圍繞納米科技領域15個熱門主題作邀請報告，展示納米科學技術領域的最新研究進展與科研成果。