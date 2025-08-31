陳雨菲忍腳傷　勝安洗瑩闖入羽毛球世錦賽決賽

中評社香港8月31日電／隨著安洗瑩回球出界，陳雨菲跪倒在地，喜悅與疼痛交織，久久沒有起身。



30日在巴黎阿迪達斯體育館進行的2025年世界羽毛球錦標賽女單半決賽中，中國隊的陳雨菲在扭傷腳踝的情況下，2:0戰勝韓國隊的安洗瑩，闖入決賽。



新華社報導，這是當日一場焦點對決。陳雨菲是東京奧運會冠軍，安洗瑩是巴黎奧運會冠軍。兩人此前交手26次，各勝13場。巴黎奧運會奪冠後的安洗瑩戰績可謂恐怖，來到巴黎之前，她今年已拿下6站巡迴賽冠軍，46場比賽44場獲勝，勝率達95.7%。除了因傷退賽的一場比賽，安洗瑩在今年唯一輸掉的比賽就是對陣陳雨菲。



賽前陳雨菲表示，這注定是一場艱苦的比賽。“她今年的表現確實非常穩定，對我來說就是去拼對手，盡可能展示自己，不留遺憾。”



她做到了，是以一種不可思議的堅忍方式。



比賽開始後，兩人展現了當今羽壇最頂級的控球能力，都在耐心的拉吊中尋找機會。相比安洗瑩多次出現失誤，陳雨菲在很好地控制住失誤的同時，頻頻利用精準殺球擊穿對手防線，成功拉開分差。隨著一拍扣殺壓線得分，陳雨菲21:15拿下首局。



第二局安洗瑩快速調整取得領先。戰至3:6，陳雨菲在一次後撤移動時扭到腳踝，痛苦倒地。現場觀眾在大屏幕上看到回放視頻中陳雨菲腳腕出現大角度折疊，發出陣陣惋惜聲。



在醫生進場與陳雨菲溝通傷情後，陳雨菲重新站了起來。現場觀眾為她送上支持的掌聲。



正當所有人都以為陳雨菲可能因腳傷退賽時，她煥發出更加強大的鬥志。她克服腳傷影響，重新找回比賽節奏。戰至11平，醫生為陳雨菲送來了止痛噴霧。主裁根據世界羽聯最新規則，拒絕了陳雨菲使用噴霧的請求。



沒有使用噴霧的陳雨菲在場上反而找到了更加高效的打法，多次抓推安洗瑩的正手底線得分。反觀安洗瑩急於通過調動陳雨菲佔據優勢，因急躁出現多次失誤。最終陳雨菲一鼓作氣，21:17贏下比賽。



賽後談及傷情，陳雨菲說：“腳崴下去的一瞬間，我覺得天都要塌了。醫生建議我不要再打了，可是我還想再試試。回到場上以後因為腳傷不會亂跑了，節奏反而變好了。”



安洗瑩賽後說：“陳雨菲在受傷後進行了調整，她今天表現非常出色，我出現了太多失誤。希望陳雨菲的傷不要太嚴重，明天打出精彩的比賽。”



陳雨菲將在31日的決賽中對陣來自日本的老對手、兩屆世錦賽冠軍山口茜。



“現在就是接受腳傷的現實，儘量不去想太多，積極配合醫生進行治療，爭取讓明天的腳傷不要太嚴重。”陳雨菲說。