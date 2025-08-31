香港辦紀念抗戰勝利80周年大型無人機匯演

8月30日拍攝的無人機匯演現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型無人機匯演30日在香港舉行。



本次匯演以“科技＋藝術”為媒介，為香港市民呈現一場盛大的抗戰主題視覺盛宴，旨在回望歷史、致敬英烈，同時以創新形式弘揚愛國精神、傳承抗戰記憶，激發社會各界守護和平、砥礪前行的共同力量。



匯演以“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”為主題，共分13幕，內容包括“九一八”事變和盧溝橋事變等重要歷史場景、東江縱隊及文化名人大營救等港人參與抗戰場景、日本投降主題場景，還有香港地區抗戰時期報刊、烏蛟騰抗日英烈紀念碑、紫荊花開等多種場景，以史為基、以史為鏡，內容豐富、情懷飽滿。



匯演現場人頭攢動、氣氛激昂，大批香港市民提前到觀賞區域等候。此次匯演共出動1200架無人機，無人機隊列在夜空中編隊變換，將歷史節點與城市記憶有機串聯，營造沉浸式、多維度的觀演體驗。



香港市民喬先生說：“看到夜空中的不同場景，孩子一直在追問背後的歷史。通過無人機把故事‘畫’在天上，是很生動的愛國主義教育。”