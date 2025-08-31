柯建銘拒退居二線　媒體人曝內幕

中評社台北8月31日電／在全台大罷免落幕後，民進黨團總召柯建銘成為黨內焦點。外界盛傳，賴清德為了推動世代交替，曾數度與柯進行懇談，盼他兌現“退居二線”承諾，交棒給年輕世代。不過此說法遭柯建銘直指“子虛烏有”。對此，資深媒體人謝寒冰30日就表示，柯建銘的態度已相當明確，就是“不退”。他直言，即使黨內連署逼退達九成九，也沒有法律能強迫總召下台。



根據《上報》報導，賴清德在罷免案結束後，確實希望藉由黨團調整展現新氣象，並透過多次溝通希望柯能提早讓位。然而，黨內消息稱雙方未達共識，黨秘書長徐國勇更已受命召集各派系討論，氣氛漸升溫。不過柯建銘30日澄清，他與賴清德僅在例行會商場合碰面，並無私下懇談。他強調，“這些報導根本不是事實”，並透露日前與“總統府”秘書長潘孟安會晤，互動融洽。



據《中時新聞網》報導，針對風波，媒體人謝寒冰也在《中天辣晚報》上發表看法。他認為柯建銘此次並未發表長文回應，而是選擇引用媒體報導澄清，等同直接透過媒體對外發聲，意在告訴賴清德：“媒體這條戰線，我也能掌握”。謝寒冰指出，目前輿論中有人強調“賴清德苦勸老柯不聽”，但這種說法顯然難以服眾。



謝寒冰分析，柯建銘的態度已相當明確，就是“不退”。他直言，即使黨內連署逼退達九成九，也沒有法律能強迫總召下台，“柯建銘還是可以做到任期結束”。他更認為，若真想推動交棒，應透過私下尊重的方式懇請，而非放話施壓。否則，“老柯絕不會輕易低頭”。