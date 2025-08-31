澳門持續出版抗戰歷史圖書

12月2日，澳門景色（無人機照片）。航拍鏡頭捕捉了澳門的多元風貌，璀璨的燈光映照著蜿蜒的海岸線，城市文化底蘊與現代生活完美融合。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，由澳門文化公所出版、紀錄片導演馮雪鬆所著的《方大曾：消失與重現》及《方大曾：遺落與重拾》繁體版新書發布會30日在澳門濠江中學附屬英才學校舉行。



文化公所總經理趙香玲說，方大曾是一位用生命記錄歷史的戰地記者。1937年盧溝橋事變爆發，方大曾毅然奔赴前線，以筆和鏡頭為“武器”，為世人留下了珍貴的歷史見證。其後不久，這位年輕記者卻悄然消失，再無音訊。



趙香玲表示，今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，方大曾的故事尤其具有深刻的時代意義。他的鏡頭背後，是中國人民百折不撓、堅韌不拔的抗戰精神，也是新聞工作者不畏艱險、忠於真相的職業操守。文化公所希望通過出版新書，讓更多年輕一代瞭解抗戰歷史，傳承偉大抗戰精神。



據介紹，文化公所今年還將出版《澳門珍藏抗戰時期歷史資料叢編》《烽火忠魂：澳門抗戰人物志》和多部抗戰兒童畫本，希望通過整理出版包括抗戰歷史在內的各類學術文獻，為學界提供研究資料，為公眾提供歷史讀本，為年輕一代提供文化源泉。



