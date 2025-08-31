港珠澳大橋珠海公路口岸暑期客流車流創新高

中評社北京8月31日電／據新華社報導，記者從珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站獲悉，7月1日至8月29日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客超過550.4萬人次，車輛超過112.8萬輛次，分別同比增長13.6%和19.3%，客流車流同時刷新歷史同期最高紀錄。



