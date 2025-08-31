【
大
中
小
】 【
打 印
】
港珠澳大橋珠海公路口岸暑期客流車流創新高
http://www.CRNTT.com
2025-08-31 10:15:58
中評社北京8月31日電／據新華社報導，記者從珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站獲悉，7月1日至8月29日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客超過550.4萬人次，車輛超過112.8萬輛次，分別同比增長13.6%和19.3%，客流車流同時刷新歷史同期最高紀錄。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
港珠澳橋擬試行“人面識別”通關
(2025-07-17 12:36:52)
港珠澳大橋今年出入境客流破1000萬人次
(2025-04-27 16:21:42)
2.6萬！港珠澳大橋單日車流量創新高
(2025-04-07 17:24:54)
首批經港珠澳大橋進口鮮活水產順利通關
(2025-04-07 17:02:28)
港珠澳大橋一季度客流車流雙創新高
(2025-03-31 17:28:16)
港珠澳大橋“北上”單牌車突破500萬輛次
(2025-02-24 11:38:41)
春節港珠澳大橋口岸進出境101.7萬人次
(2025-02-13 16:06:54)
大灣區“硬聯通”有力促進“心相通”
(2025-02-07 17:18:08)
港珠澳大橋單日出入境客流創歷史最高紀錄
(2025-02-02 18:15:47)
港珠澳大橋口岸昨進出境車輛突破2.5萬架次
(2025-02-02 15:15:59)