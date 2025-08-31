駐港機構及中資代表祭掃香港抗日英烈紀念碑

中央駐港機構和駐港中資企業代表瞻仰祭掃香港抗日英烈紀念碑。（圖片來源：文匯網/中央政府駐港聯絡辦） 中評社北京8月31日電／香港文匯報訊：8月30日，中央政府駐港聯絡辦、駐港國家安全公署、外交部駐港公署、解放軍駐港部隊和駐港中資企業代表，在香港烏蛟騰抗日英烈紀念碑舉行瞻仰祭掃活動，深切緬懷在抗日戰爭中英勇犧牲的革命先烈。



在莊嚴肅穆的氣氛中，全體人員集體肅立默哀，向抗日先烈敬獻鮮花、行鞠躬禮，並依次瞻仰紀念碑。



活動還邀請了部分香港青年和中小學師生代表，共約200人參加此次瞻仰祭掃。