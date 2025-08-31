柯建銘遭逼宮　徐巧芯直擊：他只1招就完封賴

中評社香港8月31日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘面臨黨內逼宮壓力，本會期最後一天將黨團大會移師至議場召開，成功化解危機。國民黨“立委”徐巧芯當時在現場直播，她表示，柯建銘只用了一招，只是把黨團會議選在議場開，就完封賴清德。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯今(30日)在中天《週末大爆卦 》節目中表示，29日，她早上8點就到了，這是史上第一次，也是她人生最後一次，參加民進黨的黨團會議。走進議場，就發現老柯穩了，雖然沒什麼人跟老柯講話，可是她就看到，吳思瑤小跑步過去幫他捶捶肩膀，但當下柯建銘都沒有理吳思瑤，就代表柯建銘還不能確保等一 下黨團會議會發生什麼事情。畢竟郭國文、林淑芬等人都有到，也就是那一些對柯建銘發難的人都有到。



徐巧芯接著表示，柯建銘被吳思瑤他們帶離現場。一陣子之後又回來，這時候大家就開始喊“開會”，大家集中在角落，每一個綠委看來都乖乖的，還是跟平常一樣，裝作沒事。



徐巧芯更指出，後來大家回到位置表決。甚至看到吳思瑤開始對柯建銘比愛心，而後柯建銘對吳思瑤又開始能夠談話了，較早可以看到吳思瑤剛進來時，柯建銘不想理她，但是開完黨團會議後、一切就完全丕變。老柯只用一招而已，一擊斃命，也就是只把黨團會議選在議場開，就完封賴清德；因當天只要沒有人發難，這個會期就要結束了，所以柯就能一路做到下個會期。