賴清德民調重挫　于美人點出這原因

中評社台北8月31日電／根據《美麗島電子報》28日公布的最新8月“國政民調”，結果顯示，賴清德的信任度僅剩36%，不信任度高達55.1%；而在施政滿意度部分，僅31%民眾表達滿意；不滿意度則首度突破六成，為60.5%。針對賴清德民調重挫，救災不力失言也是主因之一嗎？媒體人于美人一針見血認為，賴清德周圍的人沒有人敢跟他說真話。



《中時新聞網》報導，丹娜絲颱風造成南部嚴重災情，賴清德南下勘災，7月12日社群平台Threads上瘋傳一段影片，內容是賴清德與台南七股一名家裡漏水的災民對話，當民眾說明自己家中受災情況時，賴清德說“帆布那邊有”“ 喔，不敢爬上去喔 ”，然後說，“沒有啦，我們要自己爬啦”。



于美人日前在中天《新聞千里馬》節目中表示，當天那個新聞出來時，她有點嚇了一嚇。賴清德當台南市長時，絕對不會這樣子說話，如今他這樣子說話，代表的不是語言本身，而是說話的心態不一樣。還有賴清德說完這個話，當下沒有做任何補救。她猜測，有沒有可能賴清德周圍的人沒人敢跟他說真話，說老闆這樣失言，我們要趕快做補救，趕快再說點什麼或是再做點什麼。可是沒有人跟他說，你說錯話。或者說他這個話本意沒有不好，但是在那個狀況，有時對災民要先處理情緒，再來態度要擺出來。不過，她很懷疑沒人敢跟賴清德說真話。



于美人接著表示，所以“反者道之動、弱者道之用”，當沒有人敢站在你的對立面，說一些真話時，就會難以瞭解真相，會失去調整自己的機會。