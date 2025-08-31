習近平會見聯合國秘書長古特雷斯

8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯。



習近平指出，第二次世界大戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。歷史啟示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。我們要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成為各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台。作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴。中方願深化同聯合國合作，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，共同為維護世界和平、促進發展繁榮挺膺擔當。



習近平強調，在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性。我們將繼續以中國新發展為世界提供新機遇，通過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建“一帶一路”，同各國一道創造更加美好的未來。



古特雷斯表示，感謝中國長期以來對聯合國堅定有力的支持。當前，多邊主義、國際法、聯合國權威面臨挑戰，國際治理架構急需改革，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。中國為維護國際法、確保國際法治作出重要貢獻，成為捍衛多邊主義的基石。聯合國願加強同中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關係基本準則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。雙方要加強在全球治理體系改革、人工智能、應對氣候變化挑戰等方面的合作，以更好服務人類共同福祉。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。