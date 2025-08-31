習近平會見柬埔寨首相洪瑪奈

8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的柬埔寨首相洪瑪奈。（圖片來源：新華社記者） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的柬埔寨首相洪瑪奈。



習近平指出，中柬友好久經考驗，始終堅如磐石，成為兩國人民共同的寶貴財富。面對國際風雲變幻，中柬作為鐵杆朋友，要胸懷全局、放眼長遠，沿著兩國老一輩領導人開辟的中柬友好之路堅定不移走下去。雙方要緊密團結、相互成就，增進兩國人民福祉，為地區和平、穩定、繁榮作出貢獻。



習近平強調，中方支持柬方維護國家穩定，堅持獨立自主，實現發展振興。願發揮中柬政府間協調委員會作用，同柬方深化“鑽石六邊”合作，統籌推進“工業發展走廊”和“魚米走廊”建設，擴大貿易往來，增強柬方自主發展能力。雙方要嚴打網賭電詐等跨境犯罪，維護兩國人民生命和財產安全。



洪瑪奈表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中國人民以英勇和團結締造了和平，令人欽佩。柬中傳統友誼歷久彌堅，柬方感謝中方長期以來對柬的寶貴支持和幫助。無論國際形勢如何變化，柬方都將堅定奉行對華友好政策，堅定奉行一個中國原則，堅定支持中方提出的三大全球倡議。習近平主席今年4月對柬埔寨進行歷史性國事訪問，取得豐碩成果。柬方期待同中方一道，落實好訪問達成的重要共識，深化兩國鐵杆友誼，在涉及雙方核心利益和重大關切問題上相互支持，擴大貿易、投資、基礎設施等合作，打擊網賭電詐，推動兩國全天候命運共同體建設得到更大發展。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。