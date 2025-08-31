習近平會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫

8月30日晚，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的哈薩克斯坦總統托卡耶夫。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，8月30日晚，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的哈薩克斯坦總統托卡耶夫。



習近平指出，中哈兩國是彼此可以信賴和倚重的戰略夥伴。無論國際形勢如何變化，雙方都要始終堅持睦鄰友好的大方針不動搖，堅持開放共贏的大原則不動搖，堅持共建命運共同體的大方向不動搖，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，鞏固和擴大全方位合作，推動中哈關係不斷邁上新台階。



習近平強調，雙方要加強發展戰略對接，發掘更多利益契合點和合作增長點；鞏固能源合作基石，深化互聯互通合作，推進基礎設施“硬聯通”，加強政策機制“軟聯通”；不斷促進民心相通，辦好“中哈文化交流年”；深化多邊協作，將上海合作組織做實做強，共同維護以聯合國為核心的國際體系，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



托卡耶夫表示，中國擔任上海合作組織輪值主席國工作卓有成效，哈方積極參與了各項議程，願同中方密切配合，確保即將舉行的上海合作組織峰會圓滿成功。祝賀中國人民抗日戰爭勝利80周年，中國人民為世界反法西斯戰爭勝利作出重大歷史貢獻，展現出非凡勇氣和愛國熱情。哈中關係處於前所未有的高水平，去年兩國貿易額創歷史新高，大項目合作進展順利。哈方願同中方繼續深化務實合作，加強人文交流，推動兩國關係達到新高度。



會見期間，兩國元首見證宣布兩國發展戰略對接、能源、科技、住建、教育、體育、野生動物保護等20餘份雙邊合作文件以及為在哈新設立兩處魯班工坊揭牌。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。