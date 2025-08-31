習近平會見埃及總理馬德布利

8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的埃及總理馬德布利。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，8月30日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的埃及總理馬德布利。



習近平指出，埃及是第一個同新中國建交的阿拉伯和非洲國家，中埃關係正處於歷史最好時期。明年兩國將迎來建交70周年，雙方要以此為契機，推動雙邊關係朝著構建面向新時代中埃命運共同體的目標前進，為中阿、中非關係增添新動力，為維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮作出更大貢獻。



習近平強調，新形勢下，中埃雙方要做堅定相互支持的好兄弟，不斷鞏固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持。要做深化互利合作的好夥伴，推進共建“一帶一路”倡議同“2030願景”倡議對接，以蘇伊士經貿合作區等園區合作為牽引，在經貿、聯合製造、新能源等領域加強合作。要做密切多邊協作的好朋友，擔負同為全球南方重要成員的歷史使命和大國責任，維護二戰勝利成果，共同反對單邊主義和霸凌行徑，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。



馬德布利轉達塞西總統對習近平主席的誠摯問候和敬意。馬德布利表示，中國是埃及真正的夥伴和朋友，雙方始終相互信任、相互支持。埃方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國原則，願以明年兩國建交70周年為契機，密切高層交往，擴大貿易和投資規模，深化新能源、電動汽車、金融、海水淡化等領域合作，推動兩國關係得到更大發展。埃中同為發展中國家和全球南方國家，面對世界局勢以及國際經貿領域面臨的挑戰，埃方願同中方在國際和地區事務中加強協調和配合，維護發展中國家共同利益。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。