威尼斯電影節期間數千人遊行聲援巴勒斯坦

中評社香港8月31日電／數千名聲援巴勒斯坦的示威者30日傍晚在第82屆威尼斯電影節舉辦地利多島碼頭集會遊行，要求以色列停止在加沙地帶的“種族滅絕”。



據新華社記者現場估計和示威組織者發佈消息，遊行人數超過5000人。他們揮舞巴勒斯坦旗幟，呼喊“解放巴勒斯坦”等口號，並舉起“停止對加沙封鎖”“為平民發聲”等橫幅。



從米蘭市前來參加示威遊行的意大利市民桑德羅告訴記者，示威者希望借助威尼斯電影節的影響力向國際社會傳達呼籲和平的聲音。“平民和兒童不應成為戰爭犧牲品，人道主義必須在加沙實現。”



摩洛哥電影導演瑪麗亞姆·圖扎尼29日在威尼斯電影節走紅毯時展示“阻止加沙種族滅絕”標語。她說，加沙地帶正在發生的事情是“對人類的攻擊”。



威尼斯電影節主席阿爾貝托·巴爾貝拉日前接受媒體採訪時表示，威尼斯電影節不會發表政治聲明或聲明性立場。但他強調影展是“討論與對話的平台”，並對巴勒斯坦平民慘況表達“深切悲痛”。



本屆電影節主競賽單元中，聚焦加沙地帶戰火個體遭遇的作品《欣德·拉傑蔔之聲》成為輿論關注點。這部影片由突尼斯女導演卡烏塞爾·本·哈尼亞執導，重構並呈現巴勒斯坦6歲女童欣德·拉傑蔔和家人去年1月逃離加沙城途中遭以軍殺害的真實故事。



威尼斯電影節是歐洲三大國際電影節之一。本屆電影節於8月27日至9月6日舉行。