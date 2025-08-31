柯志恩、蘇清泉有戲？吳子嘉稱2026恐變天

中評社香港8月31日電／根據《美麗島電子報》28日公布最新國政民調，“總統”賴清德的施政滿意度僅剩31%，不滿意度飆升至60.5%，創下新低紀錄；信任度更跌至36%，不信任度則高達55.1%。數據一出，引發政壇震撼。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日表示，不排除出現“高雄、台南翻盤”的戲劇性情況，“如果南部翻盤，屏東也完蛋了”。



最引人關注的是，過去被視為民進黨“鐵票倉”的高屏地區，對賴清德的信任度僅有36.4%，甚至低於台北市的41%。這項數據讓吳子嘉在29日節目《董事長開講》中直言：“完蛋了！”認為高屏地區的選民結構正出現驚人鬆動，民進黨在南部的優勢地位恐面臨挑戰。



在節目互動中，就有網友直接拋出問題：“2026年國民黨籍‘立委’柯志恩、蘇清泉是不是機會很大？”吳子嘉坦言，若南部選民對民進黨的不信任度持續居高不下，確實可能為國民黨候選人帶來前所未有的機會。他甚至強調，不排除出現“高雄、台南翻盤”的戲劇性情況，“如果南部翻盤，屏東也完蛋了。”



對於長期被視為艱困選區的高雄與屏東而言，這樣的民調數據無疑是一大震撼。觀察人士認為，柯志恩在高雄、蘇清泉在屏東，都可能因此受惠，選情樂觀度大增；尤其在基層對經濟與能源政策的不滿累積下，2026年地方選舉勢必成為藍綠實力重新檢驗的戰場。



倘若民意趨勢延續，2026年的南部選戰，或許將上演罕見的藍綠大逆轉。