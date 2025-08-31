馬飛雄介紹第四批國家級抗戰紀念設施

退役軍人事務部副部長馬飛雄出席記者招待會並介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，退役軍人事務部副部長馬飛雄回答記者提問時表示，第四批國家級抗戰紀念名錄包括34處設施、遺址和41名英烈、2個英雄群體，這項工作從醞釀到產生公布，歷時5個多月。



有記者提問，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。我們注意到，公布第四批著名抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄是紀念抗戰勝利80周年的一項重要活動。能否請簡要介紹一下有關工作情況？



馬飛雄表示，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。抗戰紀念設施、遺址和抗日英烈、英雄群體是14年英勇抗戰歷史的重要見證，也是偉大抗戰精神的重要載體。公布兩個名錄，既是銘記緬懷抗日英烈不朽功勛、弘揚偉大抗戰精神和偉大民族精神的重要體現，也是培育愛國之情、砥礪強國之志、在全社會開展歷史教育、思想政治教育的重要契機。2014年、2015年、2020年，經黨中央、國務院批准，先後公布三批共260處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和1085名著名抗日英烈、英雄群體名錄。



馬飛雄表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，為更好地紀念抗日英烈的不朽功勛，弘揚偉大的抗戰精神，從4月份起，退役軍人事務部會同軍地12個部門印發通知，組織各地申報，同時也面向社會公開征集線索，商請有關單位和駐外使領館推薦，合力做好第四批抗戰紀念設施、遺址和著名抗日英烈、英雄群體名錄的遴選工作。通過組織力量對檔案資料收集整理、遴選編輯、核實論證，實地勘察抗戰紀念設施、舊址，邀請黨史、軍史和近代史專家慎重評審，協同相關部門共同研究，形成了名錄名單。經報請黨中央、國務院批准，日前已經公布。



馬飛雄稱，第四批名錄包括34處設施、遺址和41名英烈、2個英雄群體，這項工作從醞釀到產生公布，歷時5個多月。主要有三個特點：一是注重展示中國共產黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用，中華兒女在抗日民族統一戰線旗幟下，同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥、奮勇抗戰。二是注重呈現從1931年至1945年14年艱苦卓絕的中國人民抗日戰爭奮戰史。三是注重兼顧正面戰場、敵後戰場的犧牲貢獻，還原展現華人華僑、國際友人的抗戰壯舉。



後援記者：段曉魯