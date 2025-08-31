馬飛雄：圍繞紅色資源　傳承抗戰精神

退役軍人事務部副部長馬飛雄出席記者招待會並介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，退役軍人事務部副部長馬飛雄表示，今年我們按照中央紀念抗戰勝利80周年統一安排，圍繞發揮系統紅色資源、傳承弘揚偉大抗戰精神，我們先後會同中央廣播電視總台共同發起全民共講抗戰故事公益行動，會同全國少工委利用抗戰烈士紀念設施等資源，指導各級少先隊就近就便開展“紅領巾向英烈致敬”實踐。



有記者提問，近期圍繞紀念抗戰勝利80周年，各地組織開展了一系列緬懷紀念活動。請問退役軍人事務部門，在發揮系統紅色資源禀賦、傳承弘揚偉大抗戰精神方面都作了哪些工作？



馬飛雄表示，鑒往事，知來事。偉大抗戰精神永遠是激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥的強大精神動力。今年我們按照中央紀念抗戰勝利80周年統一安排，圍繞發揮系統紅色資源、傳承弘揚偉大抗戰精神，我們先後會同中央廣播電視總台共同發起全民共講抗戰故事公益行動，會同全國少工委利用抗戰烈士紀念設施等資源，指導各級少先隊就近就便開展“紅領巾向英烈致敬”實踐。動員全系統組織實施“山河映忠魂”英烈講解員大賽、清明祭英烈、“致敬英烈”進社區等教育，舉辦抗戰主題展覽、開展抗戰老兵與新時代新兵“時空對話”、運用AI技術復原抗日英烈畫像等各具特色的緬懷紀念活動。等等。



馬飛雄表示，通過一系列的舉措和活動安排，深刻講述了抗戰故事和英烈事跡，全面重溫了中國共產黨人英勇抵抗日本帝國主義侵略的不屈歷程，精準闡釋了中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用；深入挖掘了英烈精神新的時代內涵，感召更多聆聽者、奮鬥者，在當下與未來的交匯中砥礪使命，凝聚起建設中國式現代化的磅礴力量。



馬飛雄指出，下一步，我們將持續加強英烈褒揚紀念，繼續保護好、管理好、利用好系統紅色資源，把抗戰紀念設施、遺址作為重要紅色教育陣地，做好英烈事跡的發掘整理、宣傳展陳等工作，進一步濃厚崇尚英雄、緬懷英烈的社會風尚。



