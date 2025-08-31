孫德立：抗戰文物保護利用工作取得新成效

國家文物局副局長孫德立出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，國家文物局副局長孫德立表示，在黨中央的堅強領導下，在各地區各方面的協同推進下，經過廣大文物工作者的不懈努力，新時代抗戰文物保護利用取得新進展新成效，集中體現為“三個基本、一個充分”。



孫德立表示，抗戰文物實證抗戰歷史、承載民族記憶，是黨和國家的寶貴財富，是激發愛國熱情、凝聚人民力量、培育民族精神的生動教材。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視抗戰文物保護，習近平總書記多次出席抗戰主題紀念活動，深入考察抗戰遺址和紀念場館，親自關心、指導、推動重要抗戰遺址修護和抗戰紀念設施保護，對全面整理抗戰文獻資料、深入開展抗戰歷史研究、發揮紀念設施教育功能提出明確要求，為做好抗戰文物工作提供了遵循。



孫德立表示，在黨中央的堅強領導下，在各地區各方面的協同推進下，經過廣大文物工作者的不懈努力，新時代抗戰文物保護利用取得新進展新成效，集中體現為“三個基本、一個充分”。



一是抗戰文物資源家底基本摸清。據統計，全國抗戰主題不可移動文物有1萬餘處、可移動文物50萬餘件／套。正在開展的第四次全國文物普查新發現一批抗戰遺址，並將新中國成立以來建設的紀念設施作為重點調查對象。



二是抗戰文物系統保護格局基本形成。20個抗戰主題革命文物保護利用片區建設有序推進，延安國家文物保護示範區深入創建。全國累計實施3000餘項抗戰遺址保護修繕、陳列展示、環境整治工程和館藏抗戰文物保護修復項目，重要抗戰遺址重大險情得以消除，館藏抗戰文物保存狀況明顯改善。



三是抗戰紀念館體系基本建成。“十四五”期間新建改擴建近20家抗戰紀念館、對50餘家抗戰紀念館進行展陳提升，全國備案抗戰紀念館達到257家。18個抗戰主題展覽入選全國博物館十大陳列展覽精品，44個抗戰主題展覽入選“弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”主題展覽推介項目，抗戰紀念館建設質量和展陳水平顯著提升。