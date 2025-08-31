孫德立介紹抗戰文物保護展示主題活動季

國家文物局副局長孫德立出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，國家文物局副局長孫德立回答記者提問時表示，舉辦抗戰文物保護展示主題活動季是我們今年開展的一項重要舉措，主要目的就是以“保護抗戰文物 講好抗戰故事 弘揚抗戰精神”為主題，加強統籌謀劃和部門協同，共同打造傳播矩陣，形成整體宣傳效應，廣泛吸引群眾參與，推動形成銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來的濃厚氛圍。



有記者提問，剛剛發布人提到了正在開展的抗戰文物保護展示主題活動季，想問一下這個活動的工作目標是什麼？接下來有什麼具體的安排？



孫德立表示，舉辦抗戰文物保護展示主題活動季是我們今年開展的一項重要舉措，主要目的就是以“保護抗戰文物 講好抗戰故事 弘揚抗戰精神”為主題，加強統籌謀劃和部門協同，共同打造傳播矩陣，形成整體宣傳效應，廣泛吸引群眾參與，推動形成銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來的濃厚氛圍。這個活動季從7月持續到9月，每個月都有主題鮮明、內容厚重、形式多樣的各類活動。



孫德立亦表示，7月，我們有序推進“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽”對外開放，聯合推介為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年而舉辦的系列主題展覽，聯合舉辦全國紅色故事講解員大賽，推進實施了一批抗戰遺址保護展示工程。



孫德立說，8月，我們相繼推出30餘個抗戰主題精品展覽，中國共產黨抗日戰爭檔案展和東北抗聯遺址出土文物特展對外開放，並分赴6個省區開展“勝利號角的回響”紅色故事巡回宣講，舉辦抗戰實物資料老照片系列捐贈活動，遴選全國革命文物保護利用十佳案例和優秀案例。