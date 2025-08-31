郝龍斌會出來選國民黨主席？游淑慧爆最新回應

中評社台北8月31日電／國民黨現任黨主席朱立倫即將交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕婉拒參選，傳前台北市長郝龍斌將表態參選黨主席。國民黨台北市議員游淑慧透露，她去問郝龍斌，到底要不要選黨主席？他說他還沒有做決定。



根據《中時新聞網》報導，針對郝龍斌是否參選黨主席？游淑慧30日在政論節目《TVBS戰情室》節目中透露，她29日去問郝龍斌，到底要不要選黨主席？他說，他還沒有做決定。但是她個人從上一次到這一次，立場都是一樣的，她看過黨內的選舉，真的是殺到刀刀見骨，黨內都是朋友，然後自己人砍自己人，很傷感情。大家都對國民黨非常憂慮，覺得2028年一定要拿回執政權，當然有很多人去勸進郝龍斌這件事。



游淑慧表示，她不贊成的原因，純粹只是覺得郝龍斌不要再受傷，因為過去2次他參選，黨內互砍都讓他受傷很重，還不能罵回去。



游淑慧指出，新任黨主席要能做到3件事：第一個要有能力造王造後，要放下自己，知道自己扮演造王者或造後者的角色；第二個要沒有私心，最好也沒有其他政治追求了；第三個就是誰有能力對付牛鬼蛇神，不只是民進黨，其實黨內的人這麼多，尤其是明年的地方選舉，勢必會面臨藍白合，有一些地方可能要讓或合作，如果國民黨人要脫黨參選，新任黨主席有沒有能力壓制。