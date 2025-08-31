彭躍輝：抗戰展陳工作亮點用五個關鍵詞概括

國家文物局革命文物司負責人彭躍輝出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，國家文物局革命文物司負責人彭躍輝回答記者提問時表示，陳列展覽是抗戰遺址和紀念場館講好抗戰故事、發揮教育功能的基本形式，總體而言，今年抗戰展陳的工作亮點可用五個關鍵詞概括。



有記者提問，7月三部門公布了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題陳列展覽推介名單，一經發布就受到了各方的關注，能否介紹這些主題展陳的基本特點？



彭躍輝表示，陳列展覽是抗戰遺址和紀念場館講好抗戰故事、發揮教育功能的基本形式。按照匯總數據，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團，以及港澳地區均舉辦了抗戰主題陳列展覽，呈現守正創新、量質齊升的良好態勢，堅持了開放、共享、融合的理念，體現了各級重視、各方支持、各界參與的合力。總體而言，今年抗戰展陳的工作亮點可用五個關鍵詞概括。



第一，多維敘事。從“為了民族解放與人類和平”主題展覽到中國共產黨抗日戰爭檔案展，從百團大戰到台兒莊大戰陳列，都是以十四年抗戰史為軸，以宏大敘事為主，以史詩格局再現偉大勝利。從地道戰到鐵道英雄、從西班牙戰場到中國抗日戰場、從國際友人到飛虎隊專題展覽，注重多角度敘事、小切口呈現，讓抗戰歷史更加飽滿而真實。



第二，以物證史。以物敘事、以物釋史，讓文物說話、用史實發言，是抗戰展陳的鮮明特色和突出優勢。東北抗聯遺址出土文物特展，是首次集中展示東北抗聯遺址出土文物，將珍貴文物、檔案文獻、歷史影像、歷史場景進行立體呈現，充分展現東北抗聯艱苦抗戰、功垂霄壤的抗戰歷史。在中國共產黨歷史展覽館推出的“改變世界的戰爭”展覽以國際記者和外國作家的報導、著作、手稿，生動展現讓世界聽到延安聲音，深刻領悟中國共產黨支撐起中國抗戰的信心和希望。