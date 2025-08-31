彭躍輝：抗戰文物不可再生　保護是首要任務

國家文物局革命文物司負責人彭躍輝出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，國家文物局革命文物司負責人彭躍輝回答記者提問時表示，抗戰文物是不可再生、不可替代的珍貴資源，保護是首要任務，這些年，我們遵循文物保護規律和新時代文物工作要求，推進抗戰文物的搶救性與預防性保護、本體與周邊保護、單點與集群保護。



有記者提問，堅持保護第一是新時代文物工作要求的重要內容，想請問抗戰文物保護進展如何？



彭躍輝表示，抗戰文物是不可再生、不可替代的珍貴資源，保護是首要任務。這些年，我們遵循文物保護規律和新時代文物工作要求，推進抗戰文物的搶救性與預防性保護、本體與周邊保護、單點與集群保護，做到既應保盡保，又突出重點。圍繞今年的重要節點，文物部門著力抓好抓實六項工作，即“三個堅持、三個深化”。



一是堅持服務大局。開展抗戰文物保護展示行動，提升抗戰文物的整體保護和活化利用水平。支持中國人民抗日戰爭紀念館改擴建和改陳擴展工程，推進盧溝橋保護修繕和宛平城歷史文化街區綜合整治提升項目，讓盧溝橋、宛平城面貌一新、煥發生機。



二是堅持統籌規劃。指導20個抗戰主題革命文物保護利用片區規劃編制，明確空間布局和項目設計，實施一批連片保護和整體展示工程，促成11個省份推出38條抗戰文物主題游徑，加強系統保護，賦能老區振興。



三是堅持示範引領。實施以八路軍總司令部舊址、新四軍軍部舊址、平型關戰役遺址、台兒莊大戰舊址、湘西雪峰山抗戰舊址、冉莊地道戰遺址、侵華日軍淮南罪證遺址、濰縣西方僑民集中營舊址為代表的抗戰遺址保護展示和環境整治工程，一體推進文物保護、風貌保護和環境保護。