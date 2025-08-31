李敬先介紹境外抗戰紀念設施和遺跡

退役軍人事務部褒揚紀念司、國際合作司負責人李敬先出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先回答記者提問時表示，我國在境外有抗戰紀念設施和遺跡百餘處，主要包括在緬甸、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯等國30餘處，在港澳地區80餘處。



有記者提問，我們注意到，這次公布的部分第四批抗戰紀念設施位於境外，之前公布的第三批也有境外烈士紀念設施，能否介紹一下相關情況？



李敬先表示，我國在境外有抗戰紀念設施和遺跡百餘處，主要包括在緬甸、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯等國30餘處，在港澳地區80餘處。這些紀念設施和遺跡一般由當地華人華僑、社團組織或中資企業、所在國有關部門等管理，大部分管理狀況較好。國務院公布的前三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄中，港澳地區有3處、海外有3處。這次公布的第四批名錄中共有4處境外紀念設施。這些紀念設施見證了在抗日民族統一戰線旗幟下，面對日本侵略者的野蠻行徑，港澳台同胞、海外僑胞與祖國人民一起，義無反顧投身到這場關係民族生死存亡的偉大鬥爭中，浴血奮戰、視死如歸，萬眾一心、同仇敵愾，最終取得了勝利，生動展示了偉大抗戰精神。



李敬先表示，近年來，國家持續加大境外抗戰紀念設施保護管理力度，2023年、2024年先後在緬甸、巴布亞新幾內亞建成或修繕抗戰紀念設施。今年我部會同外交部、國家文物局等單位進一步加大工作力度，推動在俄羅斯修繕建設中國東北抗聯教導旅英烈紀念設施擬於近日竣工開放；赴香港、澳門實地踏勘祭掃抗戰紀念設施；赴馬來西亞、巴布亞新幾內亞抗戰紀念設施開展緬懷紀念等活動。此外，我駐相關國家使領館正在按照要求全面摸排境外抗戰紀念設施狀況，逐一研究制定修繕保護計劃方案，組織祭掃紀念活動，確保所有境內外抗戰紀念設施都能得到良好的保護利用。



李敬先指出，下一步，退役軍人事務部將按照中央統一部署，服從服務外交工作大局，繼續會同有關部門持續保護好、管理好、運用好境外抗戰紀念設施，講好境外抗戰紀念設施故事，組織好祭掃紀念活動，弘揚偉大抗戰精神。



後援記者：段曉魯