李敬先：保護抗戰設施是退役軍人神聖職責

退役軍人事務部褒揚紀念司、國際合作司負責人李敬先出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第三場記者招待會，退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先回答記者提問時表示，保護好、管理好、運用好抗戰烈士紀念設施紅色資源，既是對抗戰英烈的深切緬懷，又是對抗戰歷史的深刻銘記，也是退役軍人事務部門的神聖職責和光榮使命。



有記者提問，廣大群眾高度關注抗戰相關紀念設施和遺址的保護管理，能否介紹一下退役軍人事務部在抗戰紀念設施保護管理方面的主要工作和有關考慮？



李敬先表示，習近平總書記指出，“在那段艱苦卓絕的反法西斯戰爭中，無數勇敢的人們為了勝利獻出了寶貴生命，他們的英靈永垂不朽”。保護好、管理好、運用好抗戰烈士紀念設施紅色資源，既是對抗戰英烈的深切緬懷，又是對抗戰歷史的深刻銘記，也是退役軍人事務部門的神聖職責和光榮使命。



李敬先指出，退役軍人事務部持續推進抗戰烈士紀念設施保護管理，不斷築牢紅色陣地。一是全面摸清底數。部署開展信息采集校核，摸清抗戰相關烈士紀念設施3.9萬處並錄入信息系統，實現信息化精細化管理。二是強化修繕保護。積極爭取中央資金支持，穩步實施晉冀魯豫烈士陵園、武鄉八路軍烈士陵園等提質改造項目，有序推進在俄羅斯中國東北抗聯教導旅等境外紀念設施修繕工程；會同文旅部門落實革命文物、紀念設施保護合作協議，定期排查修繕，抗戰烈士紀念設施總體面貌得到提升。三是發揮宣教功能。收集整理抗戰英烈遺物史料，深入挖掘抗日英烈事跡，積極打造精品展陳，增強傳播力感染力影響力；舉辦全國英烈講解員大賽、全民共講抗戰英烈故事等活動，常態化開展緬懷紀念等活動，引導廣大人民群眾特別是青少年銘記抗戰歷史、致敬抗戰英烈、傳承紅色基因。



李敬先續指，下一步，我們將立足培育民族精神和愛國情懷，切實保護好抗戰烈士紀念設施，持續開展緬懷教育活動，引導廣大群眾充分認清日本軍國主義侵略者的滔天罪行，深入學習抗日英烈的英雄事跡，大力弘揚偉大抗戰精神，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業凝聚強大精神力量。



後援記者：段曉魯