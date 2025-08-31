紀念抗戰勝利80週年第三場記者會全文

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日上午舉辦第三場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心於2025年8月31日上午10時，在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第三場記者招待會。退役軍人事務部副部長馬飛雄、國家文物局副局長孫德立、退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先，國家文物局革命文物司負責人彭躍輝介紹第四批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄，抗戰紀念設施和抗戰遺址、遺物修繕保護等方面情況，並回答記者提問。以下是記者招待會全文：



退役軍人事務部副部長馬飛雄：女士們、先生們、媒體朋友們，大家上午好！很高興和大家見面。借此機會，我代表退役軍人事務部，向長期以來重視支持關心烈士褒揚工作的各級黨委政府和社會各界表示衷心的感謝！



在長達14年反抗日本軍國主義侵略的艱苦歲月中，中華兒女萬眾一心、眾志成城，凝聚起抵禦外侮、救亡圖存的共同意志，譜寫了感天動地、氣壯山河的壯麗史詩，湧現出楊靖宇、趙尚志、左權、彭雪楓、張自忠等一批抗日英烈和八路軍“狼牙山五壯士”、新四軍“劉老莊連”、東北抗聯八位女戰士以及國民黨軍“八百壯士”等眾多英雄群體。這些抗日英雄是中華民族的脊梁，他們的英雄事跡和精神是激勵我們前行的強大動力，需要我們永遠銘記。



黨的十八大以來，習近平總書記高度重視烈士褒揚工作，就銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來發表一系列重要論述，對保護抗戰紅色資源、弘揚偉大抗戰精神作出一系列重要指示，為做好烈士褒揚工作提供了根本遵循和行動指南。



退役軍人事務部堅決貫徹落實習近平總書記關於烈士褒揚工作的重要指示批示精神，深入挖掘宣傳抗日英烈事跡，積極保護利用抗戰紀念設施，大力弘揚偉大抗戰精神。一是不斷健全法規政策。中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳先後印發《烈士紀念設施規劃建設修繕管理維護總體工作方案》、《關於加強新時代烈士褒揚工作的意見》等文件，修訂《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《烈士安葬辦法》等法規規章，制定烈士紀念設施規範管理、加強烈士紀念設施展陳講解工作的意見等政策制度，為保護好、管理好、運用好這些抗戰烈士紀念設施奠定了堅實基礎。二是廣泛組織緬懷紀念。在清明節、烈士紀念日和南京大屠殺死難者國家公祭日等相關時間節點，積極動員組織社會各界開展祭掃紀念和拜謁參觀活動，深切緬懷抗日英烈，教育引導廣大群眾特別是青少年充分認清日本軍國主義侵略者犯下的罪行，牢記中華民族抵禦侵略、奮勇抗爭的歷史，以及中國人民為世界反法西斯戰爭勝利作出的巨大民族犧牲和重要歷史貢獻，大力培育民族精神和愛國主義精神。三是強化設施保護管理。通過實地踏勘、史料查證、走訪調研等方式，開展烈士紀念設施信息采集校核，摸清抗戰烈士紀念設施底數，實現信息化、數字化、精細化管理。加強烈士陵園提質改造，投資2.7億元，實施43個抗戰烈士紀念設施建設項目；實施全國縣級以下烈士紀念設施整修工程，補助資金20億元，推動7.7萬餘座零散烈士墓遷至烈士陵園。聯合最高人民檢察院開展專項行動，與國家文物局密切配合，助推抗戰烈士紀念設施和文物管護，有效提升設施總體面貌。四是講好抗戰英烈故事。開展抗戰英烈史實搜集整理，組織口述歷史采集、遺物史料展覽、英烈事跡編纂等，深挖英烈事跡和精神，積極打造精品展陳；先後公布四批國家級抗戰紀念設施、遺址294處，著名抗日英烈、英雄群體1128名；連續舉辦四屆全國英烈講解員大賽等系列活動，持續講好抗戰英烈事跡和中國抗戰故事，推動全社會形成銘記歷史、緬懷先烈的良好氛圍。