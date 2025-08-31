羽毛球世錦賽　國羽時隔14年再進五項決賽

中評社香港8月31日電／8月30日，2025年世界羽毛球錦標賽結束半決賽爭奪。中國隊選手發揮出色，繼2011年倫敦世錦賽後再次實現五個單項全部進入決賽。



當日國羽打得尤為跌宕起伏的是男單和女單半決賽。



新華社報導，男單半決賽中，頭號種子石宇奇對陣本屆賽事“黑馬”、加拿大選手賴浩俊。開場後石宇奇很快就領教了這位新星的成色。賴浩俊的腳步移動快、進攻落點準、防守範圍大，失誤還非常少。對手的高質量回球給了石宇奇很大壓力，而他自己過於追求貼網反而多次下網，以13:21丟掉首局。



第二局，賴浩俊比賽經驗不足體現在了對風向的把控上，處於順風側的他多次回球出界，石宇奇迅速拉開比分。此後賴浩俊表現出驚人的調整能力，反超比分並以20:18拿到兩個賽點。背水一戰的石宇奇展現“大心臟”，連得4分上演大逆轉，以22:20扳回一局。



第三局兩人體力均達極限，場上移動步履維艱。一次60多拍的回合過後，石宇奇確立領先優勢並保持至最後，以21:16贏下決勝局。



石宇奇賽後說：“今天對手簡直是神之狀態，非常自信，非常遊刃有餘，打出了天時地利人和的感覺。我一直告訴自己要冷靜，冷靜最重要。”



石宇奇將在決賽對陣衛冕冠軍、泰國名將昆拉武特，這也是他的“復仇”之戰。一年前巴黎奧運會的同一片場地上，正是昆拉武特在四分之一決賽中淘汰石宇奇。



女單賽場，東京奧運會冠軍陳雨菲對陣巴黎奧運會冠軍安洗瑩。以21:15拿下首局後，陳雨菲在第二局開局階段的一次後撤移動中扭傷腳踝。經過短暫治療後，陳雨菲回到場上，但移動明顯受到影響。帶傷作戰的她很快找到更加高效的打法，頻頻利用對手的急躁情緒得分，最終以21:17贏下比賽。



“腳崴下去的一瞬間，我覺得天都要塌了。賽場醫生建議我不要再打了，可是我還想再試試。回到場上以後因為腳傷不會亂跑了，節奏反而變好了。”陳雨菲賽後說。



陳雨菲將在決賽中對陣來自日本的老對手、兩屆世錦賽冠軍山口茜。



國羽男雙當日帶來驚喜。首次參加世錦賽的陳柏陽/劉毅2:1戰勝本屆賽事狀態奇佳的印度組合蘭基雷迪/謝提。他們的決賽對手是韓國的頭號種子徐承宰/金元昊。



女雙頭號種子劉聖書/譚寧以21:15、21:4輕取日本組合岩永鈴/中西貴映，決賽將迎戰來自馬來西亞的二號種子陳康樂/蒂娜。混雙賽場，蔣振邦/魏雅欣2:1戰勝隊友郭新娃/陳芳卉晉級，將與馬來西亞組合陳堂傑/杜頤溈爭奪冠軍。