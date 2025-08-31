8月份中國製造業PMI為49.4%

中評社香港8月31日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發佈數據顯示，8月份製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月上升0.1個百分點，製造業景氣水平有所改善。



新華社報道，產需指數均有回升。生產指數為50.8%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月位於臨界點以上，製造業生產擴張加快；新訂單指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點。從行業看，醫藥、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均明顯高於製造業總體，產需較快釋放；紡織服裝服飾、木材加工及家具、化學原料及化學製品等行業兩個指數均低於臨界點，產需仍顯不足。在製造業生產回升的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至50.4%。



此外，價格指數連續回升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3%和49.1%，比上月上升1.8和0.8個百分點，連續三個月回升，製造業市場價格總體水平繼續改善；大型企業PMI為50.8%，比上月上升0.5個百分點，連續4個月高於臨界點，擴張步伐有所加快。



部分重點行業保持擴張，市場預期總體向好。高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.9%和50.5%，比上月上升1.3和0.2個百分點，支撐引領作用持續增強；生產經營活動預期指數為53.7%，比上月上升1.1個百分點，連續兩個月回升，表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。



“8月份，製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.4%、50.3%和50.5%，比上月上升0.1、0.2和0.3個百分點，三大指數均有所回升，我國經濟景氣水平總體繼續保持擴張。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。