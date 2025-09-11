仇長根：台灣新民意的覺醒與特點

仇長根 中評社香港9月11日電（作者 仇長根）7月26日、8月23日，賴清德幕後主導的兩場大罷免31席國民黨“立委”和新竹市長罷免案，全軍覆沒。總體上看，由綠營所謂“公民團體”發動、賴及民進黨當局傾全黨之力支持的“政治清算”，最終以失敗告終。毫無疑問，是台灣民眾用選票狠狠教訓了賴清德及民進黨。8月28日島內《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾對賴施政滿意度跌到31%，不滿意度上升突破六成；信任度僅剩36%，不信任度高達五成五以上。值得注意的是，此次台灣反惡罷出現了幾個新民意。



一是，新民意表現為“淺綠”反感台灣政治黑暗，綠營基本盤凍結、鬆動。相比較民進黨“深綠”，同綠陣營中的“淺綠”，還算有頭腦。大罷免時長大半年，民進黨當局不務正業，勞命傷財，動員上百萬人，耗資上億新台幣，拿著納稅人的錢玩“政治”，製造對立、仇恨，加劇社會撕裂。賴清德本人更是赤裸裸地沖到台前，“當家鬧事”，揚言要“過濾政治雜質”，其狂妄與好鬥的本性及踐踏民主的醜惡嘴臉，讓“淺綠”民眾實在看不下去。前民進黨“立委”和綠營資深大佬及原挺綠“館長”陳之漢等人，公開批賴罔顧民生搞惡罷。因此，不少“淺綠”受到影響而轉向。



二是，新民意表現為“中間選民”對綠“不滿、厭惡”，開始覺醒。民進黨執政九年多了，施政無能，荒腔走板。島內缺電、缺水，苦不堪言。而賴卻“跪拜”美國，對美予取予求掏空台灣，拱手奉送台積電，遭美關稅20%+N大棒，還不敢吱聲。大搞政治鬥爭，踐踏民主，濫用司法，打壓異已，隨意搜索、抓人、約談、羈押，民眾恐懼到敢怒不敢言地步。中間選民看不下去被洗腦的“黑熊”“青鳥”“網軍”等人，假借民主，造謠撞騙，胡作非為，叫囂“送中共同路人進焚化爐”。4.26、7.22、7.25數萬、十多萬憤怒的民眾集結凱道，反罷抗爭，他們逐漸明白不能再被賴當局“玩弄於股掌之上”。

