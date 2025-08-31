習近平會見馬爾代夫總統穆伊茲

中評社北京8月31日電／據外交部網站消息，2025年8月31日上午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的馬爾代夫總統穆伊茲。



習近平指出，中馬兩國志同道合、休戚與共。去年我們一致同意把兩國關係提升為全面戰略合作夥伴關係，打造中馬命運共同體。一年多來，中馬共建“一帶一路”合作取得積極進展，兩國全面戰略合作夥伴關係不斷深化，給兩國人民帶來福祉。



習近平強調，中方將繼續支持馬爾代夫維護國家主權、獨立和領土完整，探索符合本國國情的發展道路。願同馬方加強政黨、立法機構、政府等各方面交往，增進相互瞭解和信任，促進兩國人民相知相親。持續深化務實合作，落實好中馬自由貿易協定，開展漁業、海洋科考、環境保護、防災減災等合作。加強溝通和協作，維護共同戰略利益和國際公平正義，攜手構建人類命運共同體。



穆伊茲表示，祝賀中國即將成功完成“十四五”規劃，取得舉世矚目的發展成就。中國有著深厚的文化底蘊，倡導構建人類命運共同體，在當前動蕩國際形勢下給世界帶來穩定性。馬中關係緊密，樹立了不同大小國家平等合作的典範。馬方感謝中方長期以來對馬經濟發展和民生事業的幫助。馬方堅定奉行一個中國原則，願同中方拓展貿易、投資、住建、旅遊等領域合作，加強在上海合作組織等多邊機制內的協調和配合，共建馬中命運共同體。



蔡奇、王毅等參加會見。