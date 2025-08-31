數博會展出新產品新技術新方案千餘項

中評社北京8月31日電／據新華社報導，（記者向定傑）由國家數據局主辦、貴州省人民政府承辦的2025中國國際大數據產業博覽會30日落幕，共展出新產品、新技術、新方案1300餘項，觀展人數達9.1萬人次。



本屆數博會以“數聚產業動能 智啟發展新篇”為主題，展現數據要素與人工智能技術融合的最新成果，吸引1.6萬餘名嘉賓註冊參會、375家中外企業參展。



具身智能機器人帶來精彩展演、數字人與嘉賓實時互動……在“2025數博會·DATA之夜”活動上，嘉賓沉浸式探討數據與具身智能產業融合創新的發展路徑。



記者瞭解到，今年有不少企業是首次參展，比如杭州趣鏈科技有限公司就重點展示了其在數據要素市場化領域的能力。“我們使用區塊鏈、隱私保護計算等技術，將創新服務融入數字金融、醫保、智慧城市等場景應用中。”公司董事長李偉說，未來他們將持續以數字技術賦能城市治理與產業轉型。



一系列新產品、新技術、新方案相繼亮相。此次浪潮雲洲工業互聯網有限公司發布了“行業可信數據空間服務平台”，可助力跨區域、跨行業、跨機構的數據安全可信流通與開發利用。



除舉辦專業展覽外，2025數博會還開展了26場交流活動，分享前沿理論和創新實踐，多場行業賽事、供需對接、商貿洽談也同步進行，促成了一批項目簽約。



自2015年舉辦以來，數博會秉持“全球視野、國家戰略、產業視角、企業立場”的辦會理念，不斷深化內涵、豐富內容、創新形式，已成為我國數據領域引領創新趨勢、展示行業成果、促進開放合作的國際性平台。