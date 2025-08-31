“安全蛋白農藥” 人畜無害專殺害蟲

中評社北京8月31日電／據大公報報導，想像一下，如果有人當眾喝下一杯“農藥”，還笑著砸吧砸吧嘴說：“這味道真好，安全、營養也勝過奶茶”，可能瞬間會讓很多人“驚掉下巴”。然而這一幕卻是近日發生在內蒙古烏蘭察布的田間地頭的真實一幕，不僅徹底刷新了蒙港學子對傳統“農藥”的認知，更也大家對中國農業科技的“未來技術”驚嘆不已。



在位於烏蘭察布的中國冷涼蔬菜院士工作站，蒙港學子們先後見識了打破日本西蘭花壟斷的“中青518”、能存大半年的“瓷實”洋葱，但最令人瞠目的，還是農科院專家展示的一項“黑科技”——安全蛋白農藥。



“看好啦，礦泉水，沒貓膩。”只見內蒙古烏蘭察布市科學技術事業發展中心二級推廣研究員關慧明像衝奶茶般，將一包白色粉末倒入水中攪勻。在眾人驚愕的目光下，他真喝了一口。“人畜無害，但對害蟲嘛……”說完這句話，他特意對著爬滿蚜蟲的葉子噴了幾下，幾秒後，害蟲“全軍覆沒”。



已可替代五成有毒農藥



說起“安全蛋白農藥”的原理，關慧明做了一個形象的比喻。“這‘蛋白奶茶’噴上植物是營養，葉子會變得更油綠。但對害蟲，它像一把無形的‘火’，瞬間改變害蟲體表的蛋白結構，讓它們‘原地蒸發’，且無需進入體內代謝。”關慧明告訴大家，首先“安全蛋白農藥”原料是醫療級蛋白，人可飲用；其次其作用機制獨特，害蟲難生抗性；第三，利用農作物廢料中的蛋白，成本媲美甚至低於化學農藥，目前已能替代40-50%的有毒農藥。



關慧明坦言，雖然目前“安全蛋白農藥”還不能做到“包滅百蟲”，對付大個的蛾類幼蟲還需研發新“配方”。但基於這個理論，未來10至20年，團隊目標是讓所有有毒農藥“集體退休”。“綠色農業，不是口號，是科技。”他說這話時眼神堅定。



從打破洋種子壟斷，到發明能喝的農藥，烏蘭察布的農業科技工作者們正用智慧守護著餐桌安全與綠水青山。有香港學子表示，看來，未來我們的菜籃子，會越來越“綠”，也越來越安心。這杯給害蟲的“致命奶茶”，杯底沉澱的是科技的力量，更是農業可持續發展的新希望。