價格不菲的學習機，能“解放家長”嗎？

中評社北京8月31日電／據新華社報導，開學季的消費熱潮中，學習機市場格外火熱。



家長在輔導作業時常感到頭疼。不少家長期望，學習機能充當“帶娃”“教娃”的角色。可是，學習機真的能讓家長如願嗎？



教輔學習機熱銷



在北京某萬達廣場的學習機銷售區，科大訊飛、步步高等門店前擠滿孩子和家長，銷售人員往往要同時接待兩三組顧客。“放假前和臨開學這兩周是採購高峰，近期有促銷活動，最多一晚能賣出10台學習機。”步步高學習機的銷售人員告訴記者。



這一現象並非個例。根據科技產業研究機構洛圖科技7月發布的《中國學習平板零售市場月度追蹤》報告數據顯示，2025年上半年，中國學習平板市場線上線下全渠道的銷量達266.7萬台，同比增長9.7%。其中，線上渠道表現搶眼，銷量達189.8萬台，在全渠道的占比達71.2%。



記者梳理發現，目前市場上學習機產品價格跨度明顯，既有作業幫、猿輔導等品牌2000-3000元的基礎款，也有科大訊飛學習機T30系列、學而思學習機T4 Pro等7000元以上的旗艦機型。產品迭代邏輯也從早年的“硬件堆砌”，轉向“AI+場景+生態”的創新方向。



為爭奪市場份額，各品牌在8月紛紛推出舊機折價換新、購機立減、3期免息等促銷活動。“帶教材輔導功能的學習機成為顧客的主要需求，4000元左右的旗艦機型銷量最好。”某品牌銷售顧問表示。



售價普遍不低

