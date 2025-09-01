羅祥喜：當下紀念抗戰勝利與台灣光復九意涵

紀念抗戰勝利與台灣光復80周年學術研討會大會會場 中評社廈門9月1日電（記者 鄭漢龍）中評智庫基金會秘書長、《中國評論》月刊總編輯羅祥喜，8月31日在廈門舉辦的紀念抗戰勝利與台灣光復80周年學術研討會發言時稱，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣脫離日本殖民統治、重歸祖國懷抱的80周年。這兩大歷史事件交織著中華民族的苦難與榮耀，對當下兩岸關係與民族復興具有深遠啟示，歸納起來有九大意涵：



第一，重溫主權法理不可撼動的歷史鐵證。



台灣自古就是中國領土，但因為1895年甲午戰敗，清政府被迫與日本簽訂《馬關條約》割讓台灣，1945年因抗戰勝利日本被迫將台灣等中國領土歸還。所以，台灣光復的本質是恢復中國行使主權。1943年的《開羅宣言》明定日本須歸還竊取的中國領土；1945年的《波茨坦公告》第八條重申此原則；1945年的《日本投降書》承諾履行上述條款。1945年10月25日“中國戰區台灣省受降典禮”以法律儀式宣告主權回歸。



第二，銘刻兩岸同胞共禦外侮的血脈史詩。



從1895年割台至1945年光復，台灣同胞以乙未戰爭、霧社起義、西來庵事件等持續抵抗殖民統治。全面抗戰爆發後，李友邦組建“台灣義勇隊”轉戰東南前線，近5萬台灣青年突破封鎖投身祖國戰場，踐行“救台灣必先救祖國”的共識。兩岸同胞用鮮血共鑄的民族記憶，是命運共同體最深刻的紐帶。光復當日全島歡騰，台北天馬茶房對聯“天下本為中國土，馬上恢復台灣人”，正是被壓抑五十年的民族心聲迸發。

