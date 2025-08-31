【
澳洲有反移民集會 政府批評試圖傳播仇恨
http://www.CRNTT.com
2025-08-31 16:00:28
中評社香港8月31日電／澳洲全國多個城市有反移民集會，政府譴責集會試圖傳播仇恨，並與新納粹分子有關。主辦團體表示，集會在悉尼、其他州首府和偏遠地區舉行，批評大規模移民撕裂了維繫當地社區的紐帶，集會是為了做主流政客從未有勇氣做的事，就是要求結束大規模移民。
澳洲廣播公司報導，大約5000至8000人參加在悉尼的集會，其中很多人身披澳洲國旗。而在維多利亞州首府墨爾本市中心，防暴警察據報向示威者施放胡椒噴霧。
香港電台援引報導，環境部長瓦特堅決譴責集會，認為並非為了增進社會和諧。
