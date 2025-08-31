民眾黨彰化縣黨部成立　藍營地方人士現身

中評社香港8月31日電／台灣民眾黨彰化縣黨部今日舉行揭牌典禮，黨主席黃國昌特別南下出席，見證彰化縣黨部成立，黃國昌以柯文哲的精神“早上七點半上工、每天認真努力、每天進步一點”， 期許彰化在民眾黨等人的努力下可以進步很多點；前民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如力邀代表藍營參選“立委”失利的楊曜聰及鄭俊雄加入民眾黨，成現場有趣互動。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌表示，4年前“連一個小辦公室都沒有”，那時阿北來彰化，與張雪如兩個真性情的人，馬上捲起衣袖就開始幹，他看著雪如幫阿北、幫民眾黨開疆拓土，打下彰化最重要的基礎；黃的一席話也讓張雪如當場感動到頻頻拭淚。



黃國昌接著說，民眾黨與國、民兩大黨相比仍有所不足，南彰化有張雪如打下很好的基礎，他感謝溫宗諭接下彰化黨部主委，在北彰化成立黨部，在民眾黨民意代表及各黨員努力下，彰化作為全台第七大行政區，民眾黨一定會繳出漂亮成績單，並秉持柯文哲主席的精神“早上七點半上工、每天認真努力、每天進步一點”，未來一定能讓彰化進步很多點。



溫宗諭在今年4月接下民眾黨彰化縣黨部主委一職，他喊出要在2026年讓民眾黨於彰化縣議會成立黨團；由於他是前彰化市長溫國銘兒子、前“立委”陳杰侄子、藍營縣議員溫芝樺哥哥，民眾黨彰化縣黨部成立大會上，有許多親溫的地方代表及國民黨人士參加，包括這屆曾代表藍營參選“立委”失利的楊曜聰及鄭俊雄，張雪如就當場邀請2人加入民眾黨，促成藍白合作，為現場增添有趣互動。