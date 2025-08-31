習近平會見印度總理莫迪

8月31日中午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月31日電／據新華社報導，8月31日中午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪。



習近平指出，去年我們在喀山成功會晤，中印關係重啟再出發，兩國交往合作不斷取得新進展。中國和印度是兩大東方文明古國，是世界上人口最多的兩個國家，也是全球南方重要成員，肩負著造福兩國人民、促進發展中國家團結振興、推動人類社會進步的重要責任。做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現“龍象共舞”，應當是中印雙方的正確選擇。



習近平強調，今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。首先要加強戰略溝通，深化彼此互信。只要把准了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠。二要擴大交往合作，實現互利共贏。中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、相互促進、相互成就。三要照顧彼此關切，堅持和睦相處。中印兩國老一輩領導人70多年前倡導的和平共處五項原則，需要珍視和弘揚。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。四要加強多邊協作，維護共同利益。要共同展現歷史擔當，堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，捍衛國際公平正義，攜手推動世界多極化和國際關係民主化，為維護亞洲乃至世界和平和繁榮作出應有貢獻。



莫迪表示，我同習近平主席喀山會晤為印中關係發展指明方向，印中關係重回積極軌道，邊境保持和平穩定，即將恢復直航，這些成果不僅惠及印中兩國人民，也有利於世界。印中是夥伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。面對世界經濟高度不確定性，印中作為全球重要經濟體，加強合作十分重要。印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響，兩國合作將使21世紀真正成為亞洲世紀，雙方攜手將在國際事務中增強多邊主義的力量。祝賀中國成功擔任上海合作組織輪值主席國，預祝天津峰會圓滿成功。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。