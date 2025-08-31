新北市長選戰會支持誰？街訪1綠粉預測他當選

中評社台北8月31日電／2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌表態參選；台北市副市長李四川也鬆口表態，他願意承擔；新北市副市長劉和然則勤跑基層。至於民進黨，則有“立委”蘇巧慧跟民進黨前秘書長林右昌競爭。《高級酸新聞台》 針對“不管是檯面上被點名的或是有意表態的新北市長人選，新北市民比較傾向喜歡誰，或支持誰，願意投給誰呢？”進行隨機街訪，有一位支持民進黨的民眾認為，李四川蠻實在的、做事蠻認真的，李四川應該可以當選啦。



根據中時新聞網報導，《高級酸新聞台》29日針對“不管是檯面上被點名的或是有意表態的新北市長人選，新北市民比較傾向喜歡誰，或支持誰，願意投給誰呢？”進行街訪，一位年輕人表示，“我選李四川，就對他印象比較好。這幾年，他做副市長，我覺得他做得不錯。對蘇巧慧，我就沒有什麼印象”。一位婦人則說，“川伯，蠻欣賞他的。高雄挖水溝，跟韓市長為百姓，很接地氣。”



一位正妹直言，“黃國昌，蠻正派的吧，自己比較喜歡民眾黨”。一位先生則表示，“我喜歡蘇巧慧，因為她很單純、很努力，她爸爸當過縣長，有來歷，一定很會做”。一位年輕人說，“李四川，台北市副市長做得不錯”。



還有一位先生表示，“我認識李四川，他蠻實在的，做事蠻認真的。蘇巧慧也行啦，我是民進黨的，我是看人，我不是選黨，李四川應該可以當選啦。”