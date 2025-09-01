中評鏡頭：萬里同心抗戰路　海外華僑赤子情

“萬里同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展”正在北京中國華僑歷史博物館展出（中評社 海涵攝） 中評社北京9月1日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心將於9月1日下午舉行第二場記者見面會，邀請華僑華人代表介紹華僑華人在世界各地舉行的紀念活動及其對抗戰的貢獻等方面情況。



中評社記者注意到，同樣是聚焦華僑華人對抗戰的貢獻，由中國僑聯、國家文物局指導，中國華僑歷史博物館聯合廣州、潮州、黑河、德宏分館共同主辦的“萬里同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展”（簡稱“萬里同心”特展）正在北京中國華僑歷史博物館展出，並同步在四地巡展。中評社記者31日到訪中國華僑歷史博物館，一探究竟。



“爭取民族解放”“團結禦辱保衛祖國”“保衛世界和平”……走進“萬里同心”特展大廳，懸掛在展廳天花板上的抗戰橫幅營造出濃厚歷史氛圍，將觀眾帶回那段崢嶸烽火歲月。



整個展覽分為四大篇章，記者漫步展廳、依序參觀。借由400餘件歷史實物、照片、音視頻，海外華僑為國呼號的呐喊在展廳中回響。其中，‌“為國呼號 支援抗戰”‌篇展現華僑在海外動員輿論、募集物資的貢獻；‌“烽火僑心 共赴國難”‌篇章聚焦華僑回國參戰、支援前線的英勇事跡；‌“同仇敵愾 共衛和平”‌篇章呈現華僑與國際社會共同抗擊法西斯的合作；‌“歡慶勝利 銘記歷史”‌篇章回顧勝利時刻與華僑的永恒功勛。



僑批書信、抗戰宣傳海報、南僑機工工具、血衣、日記等實物展品給記者留下深刻印象。泰國僑領蟻光炎的“血衣”、印尼華僑雷德容的《流亡日記》、美國華僑義演捐款信函等，生動還原華僑的愛國壯舉，令人感慨良多。



記者特別注意到，在‌“歡慶勝利 銘記歷史”‌篇章，專門設有一面牆展示台灣光復盛景。台灣同胞熱烈慶祝台灣重回祖國懷抱的黑白照片靜靜掛在牆上。泛黃相紙里，人群如潮水般奔湧上街頭，似能從中聽到響亮的呐喊歡呼、看到豐富多彩的同胞新面貌。



1945年10月25日，中國戰區台灣省受降典禮在台北舉行。一張典禮現場的照片在此展出，一旁的展板上印著《開羅宣言》中的一段話：“三國之宗旨，在剝奪日本自從一九一四年第一次世界大戰開始後在太平洋所奪得或占領之一切島嶼，在使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省，台灣，澎湖群島等，歸還中華民國。其他日本以武力或貪欲所攫取之領土，亦務將日本驅逐出境。”

