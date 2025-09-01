中評觀察：抗戰遺跡與香港的愛國主義教育

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日上午舉辦第三場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日舉辦第三場記者招待會，介紹國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄的情況並答記者問。記者觀察，會上著重提到了境外抗戰紀念設施。而千里外的香港日前在當地舉行了紀念活動，正正呼應了銘記港澳台同胞海外僑胞與祖國人民同仇敵愾的抗戰壯舉。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日上午在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦第三場記者招待會。



為隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，經黨中央、國務院批准，國務院日前印發通知公布第四批34處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄；退役軍人事務部發出公告公布第四批43名著名抗日英烈、英雄群體名錄。



談到此次公布的部分第四批抗戰紀念設施位於境外，退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先介紹，我國在境外有抗戰紀念設施和遺跡百餘處，主要包括在緬甸、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯等國30餘處，在港澳地區80餘處。這些紀念設施和遺跡一般由當地華人華僑、社團組織或中資企業、所在國有關部門等管理，大部分管理狀況較好。



李敬先表示，國務院公布的前三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄中，港澳地區有3處、海外有3處。這次公布的第四批名錄中，共有4處境外紀念設施。這些紀念設施見證了在抗日民族統一戰線旗幟下，面對日本侵略者的野蠻行徑，港澳台同胞、海外僑胞與祖國人民一起，義無反顧投身到這場關係民族生死存亡的偉大鬥爭中，浴血奮戰、視死如歸，萬眾一心、同仇敵愾，最終取得了勝利，生動展示了偉大抗戰精神。