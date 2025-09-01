中評特寫：如果抗戰文物會說話

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日上午舉辦第三場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧哲）如果國寶會說話，它會講述自己文化和藝術的起源；如果抗戰遺跡和文物會說話，它們訴說的，一定是當年艱苦卓絕的抗日戰爭史實。要如何讓文物開口訴說？——在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦的記者招待會上，或許可以找到答案。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日舉辦第三場記者招待會，介紹國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄的情況並答記者問。



如何依托抗戰文物來講好抗戰故事，弘揚抗戰精神？國家文物局副局長孫德立說，抗戰文物蘊含著豐富的抗戰故事，也承載著偉大的抗戰精神。將深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，切實做好抗戰文物保護利用工作，挖掘抗戰文物的豐富內涵和教育功能，講好感人抗戰故事，弘揚偉大抗戰精神，凝聚團結一心、奮勇前行的力量。



他說，一是要發揮抗戰文物詮釋歷史的實證作用，以準確的史實和科學的結論教育人、啟迪人。文物是看得見、摸得著的歷史。一張張歷史照片、一件件的珍貴實物，無聲訴說著日本軍國主義慘無人道、令人發指的侵略罪行，生動展現了中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史，充分展現著我們黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用。我們將進一步加強抗戰文物歷史研究，梳理歷史細節，還原歷史原貌，深刻揭示抗戰歷史的發展進程和勝利規律；進一步提升抗戰文物的展陳水平，深耕內容建設，注重方式創新，引導人們形成正確的歷史認知，獲得深刻的歷史啟示。



二是講好抗戰文物背後的感人故事，以英雄的事跡和光輝的形象來感染人、照亮人。文物是鮮活的、真實的，是見人見事的。中國人民抗日戰爭紀念館珍藏的盧溝橋事變守城部隊戰士的鋼盔，中國共產黨歷史展覽館展出的楊靖宇用過的馬刀，平型關大捷紀念館展出的“平型關大戰突擊連”的錦旗，中國華僑歷史博物館陳列的沾有愛國僑領蟻光炎遇難時血跡的旗袍。這一件件珍貴文物背後都有著感人的故事、閃耀的初心。我們將積極引導抗戰文物的故事化表達、細節化呈現，增加陳列展覽的表現力、感染力，生動鮮活地講好抗戰文物背後的故事，多維展現有血有肉的英雄形象，推動全社會尊崇英雄、學習英雄、爭做英雄。