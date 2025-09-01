中評鏡頭：8K大屏帶記者“雲遊”上合十國

北京中軸線（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）上合新聞中心科技互動展區的8K超高清柔性大屏體驗區內，中外記者佩戴專屬氣味體驗裝置，端坐於屏幕前，跟隨和平鴿的虛擬視角，沉浸式“遊覽”上合組織10個成員國的標誌性景點，開啟了一場融合視聽與嗅覺的獨特旅程。



該體驗區採用長方體六面體結構設計，僅一面開放，其餘五面均同步播放影像。步入其中，仿佛置身於視覺洞穴，強烈的包裹感瞬間拉滿沉浸式體驗氛圍。除了8K超高清視覺與立體音效，展區特別配備的頸部懸掛式氣味釋放裝置，能精準配合場景切換，同步散發出與畫面匹配的氣味，讓感官體驗更趨完整。



當鏡頭聚焦北京中軸線，醇厚的建築木質香氣便悄然彌漫；畫面切換至白俄羅斯米爾城堡，清雅的香水味緩緩縈繞；轉而來到塔吉克斯坦費琴科冰川，清新的青草與雪松氣息交織，將人瞬間帶入純淨的自然秘境；伊朗烏魯米耶湖的火烈鳥群登場時，略帶辨識度的鳥類體味，還原了濕地生態的真實質感；而當畫面轉向天津海河，苔蘚與海水交融的獨特氣息撲面而來……記者們身臨其境，遊覽中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴基斯坦、伊朗、白俄羅斯10個上合成員國的美景。



“穿越故宮時聞到的木質香，和實地參觀時的味道一模一樣，太神奇了！”一位記者體驗後由衷感慨，不過她也提到，自己本身有3D眩暈反應，坐在椅上時，一度產生失重感，仿佛即將摔倒。



工作人員解釋，該體驗視頻採用“AI生成＋實景拍攝＋ 3D渲染”的技術製作，通過精準的視覺建模與動態模擬，最大化還原真實場景的空間感；而氣味裝置釋放的氣味，則由專業團隊通過實地考察采集或結合場景特點精心調配，確保每一種氣味都與場景高度契合。



“外國記者們最大的感受就是‘amazing’！”負責展區講解的志願者表示，峰會期間，前來體驗的外國記者絡繹不絕，大家對這種創新的體驗形式贊嘆不已，不少人還在留言本上寫下了自己的體驗感受，字裡行間滿是對這項科技與人文融合成果的認可。

