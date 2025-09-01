中評關注：講好抗戰英烈故事　用好紅色資源

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日上午舉辦第三場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心31日舉辦第三場記者招待會，“英烈”成為其中關鍵詞。如何更好深入挖掘宣傳抗日英烈事跡，如何保護好、管理好、運用好抗戰烈士紀念設施紅色資源，抗日英烈後人能否享有優待政策……與會者作出詳細解答。



為隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，經黨中央、國務院批准，國務院日前印發通知公布第四批34處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄；退役軍人事務部發出公告公布第四批43名著名抗日英烈、英雄群體名錄。



退役軍人事務部副部長馬飛雄表示，第四批名錄英烈人物類型多樣，紀念設施、遺址區域分布廣泛，展現了中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用，展現了中華民族全民族抗戰的壯闊歷史，展現了中國人民抗日戰爭開辟了世界反法西斯戰爭東方主戰場的史實。他說，第四批名錄所承載的每一個英雄事跡都令人深受感動、肅然起敬。



從著名抗日英烈看，他們犧牲時的平均年齡不足35歲。他們當中有愛國將領，比如中美空軍聯合指揮部副總指揮鄭少愚，曾擔任空軍第4飛行大隊24分隊隊長，在八一四空戰、武漢空戰、柳州空戰中屢立戰功，1942年執行任務時殉國，他也是一名優秀的共產黨員。有戰鬥英雄，如八路軍晉察冀軍區第17團2營營長劉鳴琴，作戰勇猛，率部多次重創日軍，受到八路軍總司令朱德、副總司令彭德懷的通令嘉獎。有少年勇士，如抗日兒童團團員王禾，大家熟知的《歌唱二小放牛郎》，王禾正是“王二小”的原型之一。作者有感於以王禾為代表的兒童團團員們為抗日武裝力量送信、放哨，甚至犧牲年少的生命，創作了這首紅色歌曲，傳唱至今。有愛國華僑，如蟻光炎，率領華僑積極開展抗日救亡運動，向國內捐款捐物用於抗戰，後來被親日派特務暗殺於泰國。還有國際友人，如蘇聯援華飛行員奧列霍夫、羅馬尼亞援華醫療隊護士柯芝蘭等，他們不遠萬里來到中國，為中國人民抗日戰爭獻出寶貴生命。