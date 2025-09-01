中評鏡頭：非遺華服純金織造　蜻蜓胸針搶手

曾氏華服展區展出兩件服飾和特色盤扣（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）白菜寓意“擺財”，禾蟹寓意“和諧”，八瓣寶相花寓意“四平八穩”……非遺互動區非遺項目曾氏津派盤扣成為手工製作體驗熱門項目。



為提升互動感，津派盤扣被創新性改良為可帶走的胸針。其中，蜻蜓造型最受歡迎，象徵著和平、寧和。外國記者在傳承人手把手教學下，即便語言不通也能順利完成製作。“他們戴上胸針很開心，我們還會額外贈送一個，讓他們帶給家人。”工作人員說，這既是非遺體驗，更是文化傳遞，希望外國友人把這份美好寓意帶回他們的國家。



貼合上合峰會主題與天津特色，盤扣還推出熊貓、“囍”字、蝴蝶及“天津之眼”造型，配色選用中國紅、上合藍、海河藍，兼具儀式感與地域風情。“華服展陳不便攜帶，由華服盤扣改造的盤扣胸針能讓非遺‘隨身走’。”曾氏華服第四代傳承人邢書解釋。



如今，新聞中心內不少國內外女記者的工作牌帶子上，都別著藍、紅、綠色的蜻蜓盤扣胸針，成為獨特的風景線。“這是有手部溫度的體驗，為新聞中心添了溫暖。”曾氏津派盤扣第四代傳承人邢晉說。



展區後方，兩件曾氏華服格外吸睛。邢晉介紹，蝴蝶雲肩是純手工製作，縫制亮片與天然水晶珠串耗時一到兩個月。另一件嫁衣旗袍上的盤金綉則以24K純金金線作為材料，搭配三五織錦緞布料縫制成衣，盡顯“華服”匠心。



談及傳承，邢晉表示，希望將曾氏津派盤扣打造成“人民的非遺”，走進日常、全民共享，而非僅存於華服之上、束之高閣。

