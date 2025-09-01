中評花絮：天津之眼冰箱貼成文創爆款

中外記者在文創區購買文創產品（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）“天津之眼旋轉冰箱貼是賣得最火爆的一款。”上合新聞中心文創區的志願者一邊整理展台上的貨品，一邊向記者介紹。這款帶著濃鬱天津特色的文創產品，成了中外記者爭相入手的心頭好，展台前時常圍著挑選、付款的人群。



走近展台便能看到，天津之眼旋轉冰箱貼以清新的“上合藍”為主色調，點綴著紫色、白色、黃色等明亮色彩，簡約流暢的線條勾勒出天津之眼的標誌性輪廓，轉動時還能模擬摩天輪緩緩旋轉的動態感，精致又靈動。



此外，冰箱貼設計裡還藏著很多細節。五大道的洋樓剪影、西開教堂的尖頂造型、津門故里的古朴門樓等天津地標元素，都巧妙融入細節中，一眼就能讓人聯想到這座城市的獨特風情。



即便行程匆忙，不少外國記者路過展台也會駐足打量。有兩位外國記者拿著天津之眼冰箱貼，想盡快付款後趕往下一站，無奈工作人員正忙著補貨，暫時顧不上接待。兩人只好跟工作人員約好，第二天再來購買。



除了“爆款”旋轉冰箱貼，展台上的其他“津味”文創也人氣不減。印著五大道小洋樓的平面冰箱貼、天津快板經典造型的冰箱貼，憑借鮮活的地域元素，成了不少記者的 “備選清單”。《我愛天津》主題明信片更用精致的冷燙工藝，將天津夜景的璀璨一一定格——海河兩岸的燈光、天津之眼的流光、津灣廣場的霓虹，在卡片上顯得格外靈動，如今展台上的明信片已所剩無幾。



展台上還擺放著中菲合作論壇郵册、長江黃河主題郵冊、中國京劇“生旦淨丑”郵冊、故宮郵冊等。有趣的是，一位外國記者挑選時，把故宮郵票留在展台上，只帶走了購買郵票附贈的故宮造型冰箱貼。



從天津地標到文化符號，這些小巧的文創產品成了中外記者帶走“天津記憶”的載體，也讓更多人感受到這座城市的魅力。

