上合記者團參訪天津港　自動化碼頭引關注

上合峰會中外記者正在觀看天津港專題介紹視頻（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）8月30日下午，參加2025年上海合作組織峰會城市參訪活動的中外媒體記者，乘大巴抵達天津港，走進這座全球首個“智慧零碳”碼頭，近距離感受中國北方國際航運樞紐的科技魅力與發展活力。



作為中國北方最大的綜合性港口和重要的對外貿易口岸，天津港不僅是京津冀協同發展的“海上門戶”，更是共建“一帶一路”倡議中陸海雙向開放的關鍵節點，在區域經濟發展與全球貿易網絡中占據舉足輕重的地位。



下車後，中外記者們首先乘坐垂直電梯登上七彩廊道，行至半圓形觀景平台時，工作人員已提前備好同傳耳機，方便大家清晰聆聽天津港發展現狀介紹。隨後，眾人圍坐觀看天津港專題介紹視頻與智能化操控系統演示，直觀瞭解碼頭智慧化運作的全過程。



沿著台階步入下層觀景平台，整齊堆叠的集裝箱一眼望不到頭，無人駕駛運輸車沿著預設路線精準穿梭，整個碼頭少見工作人員身影。靠近觀景台的岸邊幾座高橋聳立，講解員介紹，這幾架岸橋是當今世界上最高的岸橋，起升高度可達到54米，能夠供世界上最大集裝箱船舶在此停靠和作業。



來自孟加拉國的記者坦齊爾·拉赫曼對天津港智慧碼頭的自動化作業表現出了濃厚興趣，他表示，來到天津港對他來說是寶貴的學習機會，希望以後能有機會對這裡進行深度報導，特別是在清潔能源應用、自動化作業以及港口貨物吞吐量等方面。



現場，天津港集團公司副總裁楊傑敏被中外記者團團圍住，他用一組數據展現天津港的輻射力與競爭力：“天津港對外對內服務輻射能力強，擁有集裝箱航線148條、每月航班550餘班，同世界上180多個國家和地區的500多個港口保持貿易往來。2024年，天津港完成貨物吞吐量5.79億噸，集裝箱吞吐量2329萬標準箱。”談及智能化自動化建設，楊傑敏補充道，當前天津港大型集裝箱裝卸設備自動化率已超過 80%，持續領跑行業。

