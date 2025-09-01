上合天津峰會啟幕　記者集郵戳紀念

2025年上海合作組織天津峰會開幕當天的郵戳（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）2025年上海合作組織天津峰會於8月31日正式啟幕，新聞中心內的郵局區當日一片忙碌，成為記者爭相前往的地標。大家早早前來選購郵票、加蓋當日郵戳，用獨特的方式定格峰會啟幕的重要時刻。



在郵局蓋戳處，一位記者手持兩本《天津概覽》小册子，冊子扉頁上整齊粘貼著6張不同面值的郵票，每張郵票旁都清晰蓋有“2025.08.31 天津 梅江會展中心2”的郵戳，郵戳中間繪制的梅江會展中心2號館簡筆畫，更是直觀標注出峰會舉辦地，讓這份紀念更具專屬意義。



“今天是峰會啟幕日，當天的郵戳特別有紀念價值！”該記者興致勃勃地分享，還熱情提議同行選擇俄文版《天津概覽》集郵，“這樣既貼合上合氛圍，又更顯特別”。他同時指著册子內頁補充，空白頁面印有天津地標景觀，將郵票貼此處，視覺上也更美觀。



隨著時間推移，郵局區人氣絲毫不減。到了下午，部分面值的郵票已售罄，但仍有不少記者專程前來。“我買兩張郵票，一張今天蓋，一張明天蓋。”一位記者邊選郵票邊跟工作人員解釋，峰會正式舉辦時間為8月31日至9月1日，集齊這兩天的郵戳是很多集郵愛好者的目標。



還有記者帶來點染畫紙，特意加蓋“大龍郵局”“世紀鐘”“天津勸業坊”“天津之眼” 等帶有天津地域特色的印戳，把這些獨屬天津的元素印在畫紙上，就像把天津的回憶一起留存下來。

