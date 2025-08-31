韓國醫生“辭職潮”風波持續18個月後終平息

中評社北京8月31日電／央視新聞援引韓國媒體8月31日報導，韓國實習和住院醫生因反對醫學院擴招計劃而引發的“辭職潮”風波持續18個月後終於平息，大部分涉事醫生將於9月1日返崗，韓國醫療系統人手緊缺的狀況有望得以緩解。



韓國多家媒體援引業內消息人士的話報導，各大醫院已完成今年下半年實習和住院醫生的招聘工作，返崗和新聘醫生的具體數量將由保健福祉部在數日內公布。按媒體說法，此前離崗的大部分醫生均已同意返回。



2024年2月，時任總統尹錫悅領導的韓國政府發布醫學院擴招計劃，決定自2025學年開始的5年內，將高校醫學院招生規模每年增加約2000人，以解決醫生短缺問題。



韓國醫療界強烈反對這一擴招計劃，稱此舉將引發過度醫療等問題。上萬名實習醫生和住院醫生陸續遞交辭呈、罷診離崗，造成醫療機構運行秩序混亂。韓國政府將該國醫療系統危機級別提升至最高級“嚴重”。



今年4月，韓國政府軟化立場，宣布從2026學年起招生名額恢復至2025學年之前水平，但絕大多數離崗醫生仍未返崗。李在明就任總統後，要求相關部門與醫療界通過對話探討解決問題的可行方案。上月，韓國政府和醫療界代表重建協商機制，商討醫生返崗方案等事宜。



按韓國媒體說法，隨著大批實習和住院醫生返崗，各大醫院診療負擔將有所減輕，此前因人手短缺而暫停的醫療服務也將重啟。韓國政府將在情況穩定後考慮下調醫療系統危機級別。