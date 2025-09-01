快評：惡語攻擊國民黨　柯建銘繼續製造仇恨

中評社快評／“大罷免”大失敗之後面臨逼宮危機的民進黨“立院”黨團總召柯建銘，前天出席一項活動時喊話，要努力讓“欺負、槍殺台灣人”的國民黨走入歷史。顯然，柯建銘未從“大罷免”大失敗吸取教訓，仍在製造對立仇恨。



柯建銘當天在台北出席“2025文化中元祭典”，致詞時稱自己從小就立志打倒國民黨，在小學6年級時，還在日記中寫下想替父親報仇的內容，因為父親在228事件時跑路，很多親戚、朋友在自己的家門口被槍決，所以在吃飯時，父親常在自己面前痛罵國民黨。柯建銘稱要讓“這樣賣台、欺負台灣老百姓、槍殺台灣人的政黨走入歷史”，“大家共同打拚，未來的路還很長”。



柯建銘上述致詞引來很多抨擊，網路上很多留言指責柯建銘。有說柯“真的是仇恨製造機”、“什麼年代還在鬼扯”、“又在消費228”；有問柯“除了這個還有別招嗎？”“還要綁架現代台灣人多久？”指柯“不知悔改必須要下台！”



“大罷免”大失敗之後，民進黨內出現檢討聲浪，柯建銘成為眾矢之的。美麗島電子報8月28日公布的民調顯示，柯的好感度僅剩14.3%，反感度達68.5%。另外，柯的“仇恨值”一直居高不下，他所領導的黨團“立委”也都長期處在“仇恨值”高於滿意度的狀況。



柯建銘惡語攻擊國民黨，繼續製造對立仇恨，朝野勢必繼續惡鬥，台灣社會難得安寧。“大罷免”大失敗結果表明，台灣民眾已覺醒，不再受仇恨政治操弄。柯建銘繼續留在台上，繼續製造對立仇恨，沒有辦法“讓國民黨走入歷史”，相反，會成為重傷民進黨的負能量。